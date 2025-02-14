Не идётся и не едется…

Гололед на улицах достиг своего апогея! А это значит, что возросла вероятность нашего с вами травмирования. Падая на скользкой дороге, можно утешаться мыслью, что не вы первый, не вы последний. Но падения, как известно, чреваты разными последствиями. В лучшем случае можно просто испачкаться, в худшем — что-нибудь сломать. Кто несет ответственность за борьбу с этим неприятным природным явлением? Разбираемся вместе.

Статья 210 Гражданского кодекса РФ возлагает бремя содержания имущества на собственника. То есть кто владеет землей, тот и отвечает за ее безопасность. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» четко обязывает всех ответственных лиц учитывать влияние неблагоприятных факторов среды обитания на человека и предотвращать его. Это касается и арендаторов земель. Взял в аренду — неси ответственность за содержание.



Если вы упали и травмировались на необработанном тротуаре, на углу улицы, в сквере или других местах, где установить собственника сложно, нужно напрямую обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета. Там вам обязаны сообщить, к кому относится территория с потенциально травмоопасным участком. Орган местного самоуправления непосредственно отвечает за очистку от гололеда территорий общего пользования, которые не находятся в собственности каких-либо лиц, не являются ни прилегающей, ни придомовой территорией. Именно администрация курирует подрядчиков, которые занимаются очисткой тротуара ото льда. Эта обязанность черным по белому прописана в правилах благоустройства муниципалитета.



Звонок в администрацию, возможно, решит вопрос мирным путем. Если ваша травма оказалась серьезной, вы имеете право на компенсацию физического и морального ущерба. Важно собрать доказательства происхождения вашей травмы: фотографии места повышенной опасности; контакты свидетелей происшествия, которые согласны подтвердить случившееся; медицинское заключение о травме; чеки, подтверждающие расходы на врачей и лекарства, и т.д. Составьте претензию в двух экземплярах, предоставив возможность решить вопрос мирно. Если удовлетворение вашей претензии проигнорировано, пишите исковое заявление в суд.



Если территория является придомовой — ответственность несут управляющая компания или товарищество собственников жилья этого дома. В этом случае жильцы сами заинтересованы в обслуживании придомовой территории и знают, с кого спросить.



К слову, придомовая территория включает в себя как сам двор с проездами внутри, так и тротуары снаружи, точнее, до отмежеванной границы земли. Даже если на первых этажах дома находятся магазины, парикмахерские или аптеки — за безопасность отвечает УК или ТСЖ, а не владельцы этих заведений.



Когда материал готовился к печати, в редакцию позвонил возмущенный горожанин и попросил газету повлиять на ответственных за борьбу с гололедом лиц на «Зеленом базаре» и на прилегающей к магазину «Пятерочка» (бывший «Северный») территории. Мы выехали на место и были приятно удивлены, что заросшая льдом территория «Зеленого базара» посыпана свежим песочком и передвигаться по ней более-менее безопасно. Мы сделали вывод, что арендатор вовремя среагировал на пожелания трудящихся и, не дожидаясь неприятностей, территорию обработал.



А вот следов действий управляющей компании по обработке наледи песком или какой-либо другой смесью заледеневшей территории вокруг многоквартирного дома по ул. Ленина, 32 мы не обнаружили. Двор здесь безмолвно «украшает» глубокая ледовая колея, по-хозяйски «прописавшаяся» и далее, во дворах многоквартирных домов по ул. Пролетарской. Не завидуем местным жильцам и владельцам автомобилей: здесь явно не идется и не едется…



Не менее удручающая картина и возле бывшего «Ландыша». Вдоль всего магазина и вплоть до пересечения с ул. Красноармейской – одна сплошная наледь. Днище нашей редакционной машины имело несчастье встретиться с ней «лицом к лицу». К радости водителя, автомобиль не пострадал. А если бы пострадал, то можно было бы смело вызывать ГИБДД, составлять протокол и предъявлять претензию собственнику территории.



Такой же проблемой страдают все без исключения переулки города, даже в центре. Достаточно посетить переулок Школьный. Обыкновенному пешеходу здесь по-настоящему опасно!

Не менее удручающая картина и по всему Базарному проезду. Небольшая улочка вдоль центрального рынка этой зимой превратилась в настоящий каток. Хоть коньки надевай!



Особо гололед полюбил те улицы, где тротуары просто не предусмотрены. Ходите убедиться? Пройдитесь по улице Колхозной – от пересечения с ул. Чайковского до ул. Дзержинского. Если вам повезет, ваши руки-ноги останутся целы.



Бороться с гололедом, понятно, нужно заблаговременно. Если вовремя не содрать накат, то во время даже небольшой оттепели он напитается водой и превратится в глыбу льда, которую практически невозможно оторвать даже механизированным способом. Почему-то про эти прописные истины наши коммунальщики забывают с поразительным постоянством.

Ольга Дмитриева.







