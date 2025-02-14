Дни открытых дверей продолжаются

В 2024 году в Республиканской клинической офтальмологической больнице было проведено 10 специальных приемов (бесплатных) для участников СВО и членов их семей. Специалистами принято около 700 пациентов, прооперировано более 30 участников СВО и около 80 членов их семей.

Обратившимся была проведена полная диагностика, включающая в себя авторефрактометрию, визометрию, периметрию, тонометрию, по показаниям – оптическую когерентную томографию и компьютерную периметрию, осмотр переднего и заднего отрезка глаза. По выставленным диагнозам назначено соответствующее лечение, в том числе хирургическое. Все виды лечения пациенты получают в первоочередном порядке.



Очередной спецприем в Республиканской клинической офтальмологической больнице состоится 19 февраля с 8 до 13 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 85. Необходимо предварительно записаться в регистратуре: (8352) 51-36-54. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.



По информации РКОБ.