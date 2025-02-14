Вас не заставят

Сообщения о том, что всех заставят пользоваться цифровыми рублями, – миф.

На фоне новостей о том, что Чувашия станет одним из регионов, которые включатся в эксперимент по использованию цифрового рубля в бюджетных правоотношениях, активизировались мошенники и злопыхатели. Как сообщает республиканский Минфин, в мессенджерах и соцсетях распространяются мифы о цифровом рубле: якобы об отказе от наличных денег и о принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли. «Заботливые» авторы этих фейков предлагают человеку написать заявление об отказе от использования цифрового рубля и направить его в Соцфонд или МФЦ. Причем такие тексты выглядят на первый взгляд серьезно – приводятся выдержки из законов или нормативных актов. Однако при внимательном разборе не имеют отношения к цифровому рублю либо фразы вырваны из контекста.



Цифровой рубль, поясняют в финансовом ведомстве, является цифровой форма рубля в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Один наличный рубль равен одному безналичному или одному цифровому рублю. И у каждого человека всегда будет право выбрать, какой формой денег и в каких случаях пользоваться. Открыть счет цифрового рубля (цифровой кошелек) человек сможет только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля. Автоматически счет цифрового кошелька открываться не будет и за человека его открыть невозможно.



При этом никаких специальных заявлений об отказе писать и относить в Соцфонд, МФЦ или другие инстанции не нужно. А еще не стоит доверять непроверенной информации и пользоваться недостоверными источниками, советуют в Национальном банке Чувашии. Все актуальные материалы можно найти на сайте Банка России (cbr.ru) в разделе «Цифровой рубль».

Подготовила Н. Владимирова.

Компетентное мнение: Вениамин Каганов, гендиректор Ассоциации развития финансовой

грамотности (АРФГ):