Более половины случаев рака выявлены на ранних стадиях

В 2024 году в центре амбулаторной онкологической помощи Шумерлинского ММЦ было выявлено 274 случая онкологических заболеваний. У 157 пациентов болезнь была диагностирована на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Среди вновь выявленных случаев лидирует рак молочной железы, за ним следуют рак легкого и рак желудка.

8 февраля в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре был организован день открытых дверей, посвященный профилактике рака молочной железы. В мероприятии приняли участие 16 женщин, которым при необходимости было проведено УЗИ, а трем рекомендовано дополнительное обследование.



Борьба с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике продолжается в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Основа борьбы с онкологией — раннее выявление и изменения в образе жизни. Методы профилактики включают регулярные медицинские осмотры, самообследование молочных желез, здоровое питание, отказ от курения и употребления алкоголя, поддержание здорового веса и физическую активность.



Шумерлинский ММЦ.