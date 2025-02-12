Жители Чувашии ведут диалог с властью через соцсети

оспаблики и соцсети в целом давно стали инструментом, которыми пользуются сельчане и горожане республики для решения своих проблем.

«Уберите, пожалуйста», – оставили просьбу чебоксарцы, приложив к сообщению фотографию брошенных кем-то у мусорного контейнера шин и указав адрес, Ленина, 21. «Напротив дома 39 по ул. Ленинская образовалась огромная яма, в которую попадает каждая вторая машина», – поступило сообщение уже из Мариинского Посада. Сигналы зафиксировали и обработали специалисты ЦУР Чувашии, затем к решению проблем подключились горадминистрации, а подрядчики исправили ситуацию.

Отметим, обе темы, и дороги, и обращение с отходами, входят в ТОП-10 обращений жителей республики по итогам января.

cheb.mk.ru