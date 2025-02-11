Чувашия запускает производство малогабаритных регулирующих клапанов

Инвестиционный проект научно-производственного предприятия «ГРОСС» получил статус приоритетного, что подтверждено распоряжением Кабинета Министров Чувашии, подписанным Олегом Николаевым.

Новое производство наладят в Чебоксарах, где инвесторы получат земельный участок площадью 3900 кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей, и в результате его реализации появится 50 новых рабочих мест.

Правительство Чувашии окажет инвесторам нефинансовую государственную поддержку до 31 декабря 2026 года.

чувашинформ.рф