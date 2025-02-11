Кредит можно будет получить только по истечении «периода охлаждения»

Минфин Чувашии, ссылаясь на заявление Председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сообщает о том, что во втором и третьем чтениях одобрен законопроект, касающийся введения «периода охлаждения» при оформлении потребительских кредитов.

«Период охлаждения» будет действовать следующим образом:

4 часа — для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов — для кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей.

В указанный период не должны проводиться никакие финансовые операции. Если банк не осуществил дополнительные проверки и выдал средства, а они попали в руки мошенников, в результате чего возбуждено уголовное дело, заемщик сможет не возвращать кредит.

«Периоды охлаждения» начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

чувашинформ.рф