Десятилетие науки и технологий: в России стартовал 4-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи! »

В рамках Десятилетия науки и технологий в регионах России проводится четвертый сезон конкурса «Знаешь? Научи!». Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы. Впервые участие в конкурсе примут школьники из Белоруссии.

Всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь?Научи!» проходит уже в четвертый раз, а интерес к нему становится все выше. Участие в нем дает возможность талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет не только получить новый опыт и знакомства с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. IV сезон научно-популярного конкурса видео «Знаешь?Научи!» продлится до 15 мая 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.

«Всероссийский конкурс «Знаешь?Научи!» – важный проект Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным. В прошлом сезоне в нем участвовали более 8 тысяч школьников, что свидетельствует о высоком интересе к науке подрастающего поколения. Согласно последним данным ВЦИОМ, каждый третий родитель хотел бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий. Для этого создаются все возможности и условия. Например, под эгидой нацпроекта «Наука и университеты» открыто 940 молодежных лабораторий, строятся новые современные кампусы. Создано 50 передовых инженерных школ в 23 регионах – по поручению Президента к 2030 году их количество увеличится до 100. В дальнейшем вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта – «Молодежь и дети», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тыс. школьников, на различных информационных ресурсах было опубликовано порядка 75 тыс. материалов о проекте. В связи с растущей популярностью конкурса и интереса со стороны детской аудитории принято решение о его продлении на четвертый сезон. Первый этап конкурса – прием работ – стартовал 20 декабря 2024 года.

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях от таких партнеров, как Госкорпорация «Росатом», ПАО «СИБУР-Холдинг», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и ООО «ПСК Фарма». Номинации взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам. Дополнительные номинации, в которых выберут лучшую школу и наставника, по-прежнему будут доступны для участия. Их партнерами выступают Издательство «Наука» и информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум».

В этом году конкурс расширяет свою географию и становится международным: в номинации «Электродвижение», которая пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», впервые смогут принять участие школьники из Белоруссии. Традиционно конкурс «Знаешь?Научи!» собирает талантливых ребят со всех регионов России, но участие Белоруссии только подчеркивает важность сотрудничества и обмена опытом между странами. Благодаря номинации от Госкорпорации «Росатом» конкурс станет более разнообразным и интересным, а школьники смогут сравнить подходы к изучению научных явлений.

В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит Жюри конкурса. В его состав входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Торжественная Церемония награждения победителей состоится в 2025 году. Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнеров конкурса, среди них: электросамокаты, техника для учебы, экскурсии на уникальные технологические предприятия и эксклюзивная научная литература. Также к участию в Церемонии будут приглашены представители региона, который возглавит рейтинг дополнительной номинации «Марафон регионов».

СПРАВОЧНО:

Всероссийский конкурс «Знаешь?Научи!» организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий –

АНО «Национальные приоритеты».

27-29 ноября 2024 г. на федеральной территории «Сириус» состоялось ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий — IV Конгресс молодых ученых. Он объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран.

В мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек из 85 регионов Российской Федерации и 63 иностранных государств. Возраст участников варьируется от 6 до 87 лет, средний возраст — 33 года. Более 500 вузов приняли участие в IV Конгрессе молодых ученых, 95 из которых — иностранные. Деловая программа IV КМУ насчитывает более 190 мероприятий.