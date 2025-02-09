Налоговики информируют индивидуальных предпринимателей о размере страховых взносов

Все индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, ежегодно уплачивают за себя фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.



На 2025 год они установлены в размере 53 тысячи 658 рублей — в случае, если доход не превысит 300 тысяч рублей. Если же доход превысит этот лимит, то, помимо фиксированной части, необходимо доплатить 1 % от суммы превышения, но не более 300 тысяч 888 рублей.

Также изменился и срок уплаты взносов. Теперь ИП придется их уплатить не позднее 28 декабря текущего года. Перечислять страховые взносы можно частями в течение года или одной суммой сразу.



В случае прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем и лицом, занимающимся частной практикой, уплата страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.



Для расчета суммы страховых взносов можно воспользоваться электронным сервисом «Калькулятор расчета страховых вносов» на официальном сайте ФНС России.



Управление ФНС России по Чувашии.