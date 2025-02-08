Обращайтесь для подготовки документов для назначения пенсии заблаговременно

За два года до выхода гражданина на пенсию Соцфонд уведомляет его о необходимости сверить данные, отраженные на индивидуальном лицевом счете, с записями в трудовой книжке. Если какие-то рабочие периоды не учтены, то у гражданина остается время, чтобы собрать дополнительные справки и документы. Также специалисты Отделения СФР по Чувашии могут оказать содействие в получении недостающих сведений, внесут полученные данные на ваш индивидуальный лицевой счет и подготовят необходимую информацию для назначения пенсии.

Обратиться за данной услугой жители республики могут в клиентскую службу отделения фонда. Сделать это необходимо заранее, минимум за 1 год до возникновения права на пенсию. Будущему пенсионеру необходимо предоставить следующие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; документы о стаже (трудовую книжку, военный билет, справки); документы об учёбе (диплом, аттестат); свидетельство о браке (если документы оформлены на другую фамилию); свидетельства о рождении детей и другие документы, влияющие на право или размер пенсии.



Пенсия назначается с даты обращения, но не раньше возникновения права на неё. Важно отметить, что сдача документов для предварительной работы не считается обращением за установлением пенсии. Правом на назначение страховой пенсии по старости в 2026 году могут воспользоваться мужчины, достигшие возраста 64 лет, и женщины — 59 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.



С вопросами вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.