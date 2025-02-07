35111 жителей Чувашии в 4 квартале 2024 года выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия

За 4 квартал 2024 года нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия выполнили 35111 жителей Чувашской Республики. Из них золотые знаки получат 4595 человек, серебряные и бронзовые знаки – 15398 и 15118 человек соответственно. Всего в 4 квартале 2024 года регистрацию на сайте gto.ru прошли 32209 человек. Участие в выполнении нормативов приняли более 41561 человек.

Примечательно, что за 10,5 лет реализации комплекса ГТО к возрождённому движению страны присоединились более 25 млн россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Более 15,5 миллионов человек приступили к выполнению нормативов в центрах тестирования. Испытания ГТО на знак отличия прошли 12,2 млн человека. На сегодняшний день в России организована работа 2663 Центров тестирования ГТО.

«Комплекс ГТО, играющий важное значение в приобщении жителей республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, является одним из приоритетных направлений Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году», — отметил министр спорта Чувашии Василий Петров.

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