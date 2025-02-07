Фонд развития Чувашии «Пĕрле» и Союз женщин республики обращаются к жителям с просьбой присоединиться к очередному сбору гуманитарной помощи для прифронтовых госпиталей

Необходимы пластыри «Космопор» разных размеров, жгуты, бинты, шприцы (5 и 10 мл), системы для капельниц, влажные полотенца, стиральный порошок, футболки, трусы, зубная паста и щетки, жидкое мыло, бритвенные станки, дезинфицирующие средства.



Сбор гуманитарной помощи ведется до 20 февраля в ДК «Восход» (ул. МОПРа, д. 2, обращаться к председателю Шумерлинского отделения Союза женщин Чувашии) и в фонде «Пĕрле» (г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 320, пн, ср, пт с 11.00 до 15.00, тел.: (8352)44-00-72, +79033580072, +79033457835).



Подготовила Н. Владимирова.