Почти 30 тысяч жителей Чувашии присоединились к проекту «Культурная среда»

Почти 30 тысяч жителей Чувашии успели посмотреть спектакли, концерты и посетить выставки в рамках регионального проекта «Культурная среда» с момента его старта в октябре прошлого года. Об этом сообщают в госпаблике Минкультуры Чувашии.

Суть проекта заключается в том, что жителям отдаленных сел и деревень не нужно покидать пределы своего округа для того, чтобы приобщиться к культуре и искусству. Артисты и музейные работники приезжают к ним с уникальными выставками, премьерными постановками, билеты на которые в столице Чувашии раскупают мгновенно. К тому же для сельчан культработники проводят еще и творческие мастер-классы. В реализации проекта «Культурная среда» участвуют 6 театров, 3 концертные организации и 3 музея республики.

Так, в минувшую среду артисты театра оперы и балета посетили Алатырь. На сцене местного ДК они представили балет А. Галкина «Дорога лебедей». Эту постановку еще называют чувашским «Лебединым озером». Зрители приняли танцовщиков очень тепло: аплодировали им стоя и не хотели отпускать со сцены. Столь же эмоционально была воспринята постановка Русского драматического театра в селе Батырево. Школьникам показали пушкинского «Станционного смотрителя», и они остались в полном восторге. Артисты Чувашского драматического театра им. К.В. Иванова побывали со спектаклем-концертом «Космический квартирник» в Аликовском округе, а Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля с мелодрамой «Поллианна» — в Вурнарском округе.

В госпаблике администрации Комсомольского округа поблагодарили ансамбль «Сеспель» Чувашской государственной филармонии за выступление и признались, что творческая команда завоевала сердца всех без исключения зрителей. Активно к региональному проекту «Культурная среда» подключаются и государственные музеи. Так, Чувашский художественный музей в среду открыл передвижную выставку, посвященную жизни и творчеству Александра Пушкина, в стенах Синьял-Покровский средней общеобразовательной школы Чебоксарского округа. В госпаблике образовательного учреждения отметили, что школьники с любопытством разглядывали репродукции именитых художников XIX-XX веков, на которых изображен гениальный поэт. Но еще больший интерес ребята проявили во время мастер-класса по линогравюре: они в технике высокой печати учились отпечатывать оттиск на специальном станке и самостоятельно создавали портрет Александра Пушкина.

Отметим, что проект «Культурная среда» особенно пришелся по душе молодежи. Судя по статистике профильного ведомства, именно школьники и студенты чаще остальных ходят на концерты, спектакли и выставки и в 90% случаев расплачиваются за билет по «Пушкинской карте». В минувшую среду, к примеру, мероприятия «Культурной среды» в регионе посетили 2714 зрителей, 1646 из которых выбрали оплату билетов через предоплаченную банковскую карту.

Источник: cheb.mk.ru