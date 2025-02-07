Поможем с реабилитацией каждому, кто в этом нуждается

В отделение социальной реабилитации инвалидов Шумерлинского КЦСОН обратилась жительница города с запросом о консультировании по вопросам предоставления в прокат технических средств реабилитации (ТСР) и оказания реабилитационных услуг. Ей была необходима опорная трость для передвижения, а также интересовали упражнения для восстановления функций нижних конечностей после оперативного лечения.

Специалисты отделения предложили женщине комплекс упражнений за тренажерным столом механотерапии, а в пункте проката ТСР она выбрала себе трость — на безвозмездной основе на весь период восстановления. «Приятно осознавать, что в нашем городе функционирует такой пункт выдачи технических средств реабилитации, это весьма удобно», — поделилась Нина Петровна.



В центре функционирует и школа ухода, в которой родственников граждан пожилого возраста и инвалидов обучают навыкам ухода за ними и методам реабилитации в домашних условиях. Эта инициатива является важной частью системы долговременного ухода и направлена на поддержку семей, которые заботятся о своих близких. Школа ухода организована в рамках мероприятий по реализации нацпроекта «Семья».



За подробной информацией можно обратиться по телефону (83536)2-38-33 или по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, каб. 20.

Шумерлинский КЦСОН.