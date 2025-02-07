Наша акция продолжается

Надежда Владимировна Морозова пришла в редакцию с целью принять участие в акции «Газета для бойца». Хотела оформить подписку на 3 газеты, но в итоге выписала 4. На наш вопрос о том, что сподвигло ее сделать это, женщина ответила просто: «Увидела объявление в газете и решила выписать газеты для наших ребят, которые сейчас в зоне СВО».



А мы напоминаем, что принять участие в акции может любой желающий. Уже выписано порядка 30 экземпляров.

Номер от 31 января передали волонтёрам для дальнейшей отправки в посылке в Курскую область, Горловку. Надеемся получить от земляков обратную связь!

Наталья Игнатьева.