И память. И гордость

Среди шумерлинцев — военнослужащих, погибших при исполнении в зоне специальной военной операции, — выпускник школы № 3, гвардии подполковник, начальник артиллерии войсковой части

Дмитрий Прокопьев. Он погиб 17 апреля прошлого года, спустя месяц после своего 49-го дня рождения.

В январе 2025-го родным Дмитрия вручили награду – орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами, которым их сын был посмертно награжден указом Президента России от 5 ноября 2024 года.



Орден стал еще одним признанием мужества и отваги нашего земляка. Профессиональный военный, Дмитрий Прокопьев побывал практически во всех горячих точках, где были задействованы российские войска: Чечня, Грузия, Крым, Сирия… Был награжден медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской службе» (все 3 степени), «За боевое отличие» и другими, орденами Суворова, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Полученная посмертно награда стала тринадцатой. Стала памятью о Дмитрии. Стала гордостью…

Наталья Игнатьева.