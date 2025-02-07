И вновь о гаражах

В Шумерле продолжается планомерная работа по освобождению территорий от самовольно установленных металлических гаражей. Эти объекты не только портят внешний вид города, но и представляют угрозу безопасности горожан.

С этой целью руководством округа Эдуардом Васильевым проведено обследование дворов по улицам Мира и Щорса. Всего же в городе выявлено около 4000 таких гаражей.



Для размещения демонтированных из дворов гаражей определена специальная площадка на территории бывшего химзавода. Владельцам гаражей необходимо самостоятельно обеспечить демонтаж гаражей и их вывоз на указанную территорию.



По информации администрации Шумерлинского округа.