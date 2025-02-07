Выдано предостережение за неиспользование 200 га сельхозугодий

28 января были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Шумерлинского муниципального округа.

Было обследовано 6 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 200 га, принадлежащих на праве собственности администрации округа. На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства — зарастание сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.



Правообладателю земельных участков направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Рекомендовано принять меры по введению земельных участков в сельскохозяйственный оборот.

Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.