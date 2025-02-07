Вечер встречи старых друзей

31 января в школе № 3 прошёл долгожданный вечер встречи выпускников, собравший бывших учеников, нынешних студентов и учителей.

Мероприятие стало настоящим праздником воспоминаний и ностальгии, где каждый смог поделиться историями из школьных лет, а ученики школы организовали настоящий концерт: песни, танцы, стихи, игру на фортепиано.



Кроме того, этот вечер ознаменовал закрытие недели искусств, проведенной в школе. На протяжении всей недели ученики и преподаватели радовали друг друга выставками, мастер-классами и творческими выступлениями, подчеркивая важность искусства в образовательном процессе.



Изюминкой вечера стало выступление популярной группы нашего города «Тонкая грань», которая порадовала гостей своими зажигательными композициями. Музыка и атмосфера праздника создали незабываемые моменты, которые останутся в памяти всех присутствовавших.

Мы надеемся на новые встречи и яркие события в будущем!



А. Полякова, учитель технологии школы № 3.