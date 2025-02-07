Ведётся приём родственников без вести пропавших военнослужащих

В рамках содействия и координации поиска пропавших без вести на СВО военнослужащих

в чувашском филиале фонда «Защитники Отечества» ведётся приём их родственников

для забора генетического материала (буккального эпителия), заполнение розыскных карт для поиска. Обратиться в филиал родственникам пропавшего военнослужащего можно не только после

уведомления от воинской части или военного комиссариата о том, что военнослужащий числится

пропавшим без вести, но и в случае, если боец более месяца не выходит на связь.



Буккальный эпителий — это ткань, состоящая из клеток, выстилающих внутреннюю поверхность щек и губ в полости рта. Он используется для извлечения ДНК для генетических анализов, таких, как определение родства. Биоматериал принимается бесплатно. Специальной подготовки к сдаче анализа не требуется. Необходимо воздержаться от еды, питья, а также курения за полчаса до сбора образцов. Непосредственно перед забором образцов тщательно прополоскать рот чистой водой для механического удаления частичек пищи.



Сдать анализ могут только близкие родственники: отец, мать, полнокровные родные (брат, сестра), а также дети (в этом случае возможно понадобится сдать генетический материал матери ребенка). Сдача анализа более дальними родственниками не сможет достоверно подтвердить на уровне ДНК родство.



Кроме этого, поиск ведется на основании розыскной карты. Для ее заполнения потребуются цветная фотография разыскиваемого, особые приметы, при возможности — отдельные медицинские данные (стоматология, хирургические вмешательства). В случае, если вы не являетесь близким родственником пропавшего военнослужащего и представить генетические материалы родственников нет возможности, можно предоставить документы для розыска. В случае наличия совпадения в базе социальные координаторы оперативно связываются по указанным родственниками контактам.



Эпителий можно сдать в офисе филиала (г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, 8(8352) 70-94-26) и в консультационном пункте в Шумерле (ул. Октябрьская, д. 20, тел. 89061350669).



Чувашский филиал ГФ «Защитники Отечества».