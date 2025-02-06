В ближайшие три года на улучшение дорожной инфраструктуры Шумерлинского округа выделят более 1 миллиарда рублей

Свыше 250 миллионов рублей из этой суммы поступит из Дорожного фонда Чувашской Республики. Эти средства будут использованы для обслуживания, капитального ремонта и обновления местных дорог, а также для благоустройства дворовых территорий и подъездных путей к ним. План ремонта включает обновление дорожного покрытия общей протяженностью 37 километров и благоустройство четырех дворов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров отметил значимость этих мероприятий для повышения качества жизни и развития региона, подчеркнув необходимость восстановления участков, пострадавших после строительства дороги М-12.

На развитие региональной дорожной сети в период с 2025 по 2027 годы предусмотрено более 800 миллионов рублей. Этот план включает капитальный ремонт двух участков автодорог «Сура» и «Чебоксары-Сурское».

Чувашинформ.