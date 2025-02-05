Открытие Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС 2025

В Крокус Экспо начала работу Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС, которая продлится до 6 февраля. Это мероприятие станет самым масштабным за всю историю выставки, демонстрируя новейшие отечественные технологии и оборудование для модернизации аэропортов.

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит на выставке линейку отечественных двигателей, а главной премьерой форума станет двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100. В его разработке и производстве задействованы ведущие предприятия авиационной отрасли России.

«Всего несколько стран в мире способны строить собственные авиадвигатели, и Россия в их числе. На выставке NAIS наша ОДК представляет линейку отечественных двигателей для пассажирских самолетов. Главной новинкой, безусловно, станет ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100, который демонстрируется широкой общественности впервые. Работы по всем этим проектам выходят на финишную прямую: идут необходимые испытания двигателей, одновременно мы разворачиваем мощности для серийного производства. В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа — летных испытаний», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

С новыми отечественными двигателями, а также другими новейшими тенденциями развития отрасли можно ознакомиться на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации – НАИС. Она состоится в преддверии Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. В Международном выставочном центре Крокус Экспо 5 и 6 февраля более 130 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана представят свою продукцию.

Выставка НАИС предоставляет уникальную возможность специалистам и руководителям познакомиться с инновациями в отрасли со всей России и оценить предложения. Здесь специалисты отрасли встречаются, знакомятся, обмениваются мнениями и опытом, выстраивая вектор будущего гражданской авиации.

НАИС уже 12 лет объединяет под своим крылом тысячи представителей авиапредприятий с регуляторами отрасли, научными институтами, разработчиками и компаниями-поставщиками. Выставка проходит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Ространсмодернизации, Ространснадздора и Межгосударственного авиационного комитета.

На стендах будут новейшие образцы техники, оборудования и технологий: от технического освещения до БПЛА, от рамок безопасности до быстровозводимых конструкций, от биометрии до багажных лент, колесной техники и многое другое. Большое внимание уделят технике и оборудованию для наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, технологиям для строительства и ремонта инфраструктуры, IT-технологиям в авиации. Подробная информация о выставке размещена на сайте https://naisrussia.ru/ .

Для развития авиаотрасли важны современные технологии и оборудование, а также обновление и модернизация аэропортов. С 2019 года по нацпроекту уже было обновлено 33 воздушные гавани. Особое внимание было уделено авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Модернизация затронула как аэропорты городов-миллионников, так и городов – центров добывающей отрасли. В Якутии, например, обновили 12 аэропортовых комплексов – это позволило повысить удобство авиасообщения из наиболее удаленных городов, таких как Нерюнгри, Сангар, Хандыга. С этого года эта работа будет продолжена по нацпроекту «Эффективная транспортная система», к 2030 году модернизируют не менее 75 аэропортов.

В целом, нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на создание единого сбалансированного транспортного каркаса страны за счет развития инфраструктуры всех видов транспорта. В единую транспортную сеть войдут опорная сеть железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, пунктов пропуска через государственную границу и крупнейшие транспортно-логистические центры. Задача – обеспечить бесшовность логистики между разными видами транспорта. Ведь от этого во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики.