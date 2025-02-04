Яльчикский муниципальный округ возглавил региональный рейтинг качества внедрения ГТО по итогам 4 квартала 2024 года

Минспорт Чувашии составил рейтинг качества внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных образований и городских округов региона по итогам 4 квартала 2024 года.

Рейтинг ГТО был сформирован по девяти ключевым показателям. Учитывалось количество зарегистрировавшихся на портале gto.ru, проходивших тестирование и выполнивших на знаки отличия в процентном соотношении от численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах в возрасте 6 лет и старше, количество публикаций в средствах массовой информации в ходе внедрения ГТО в муниципалитете и другие.

По итогам 4 квартала (октябрь—ноябрь-декабрь) региональный рейтинг качества внедрения ГТО возглавил Яльчикский муниципальный округ, который улучшил свои позиции на 4 пункта. Второе место удерживает Комсомольский муниципальный округ. На третьей позиции — Ядринский муниципальный округ, потерявший 2 позиции.

Самыми прорывными достижениями по сравнению с 3 кварталом 2024 года стали успехи трех муниципалитетов: Шумерлинского округа – он поднялся на 14 позиций и занял 7 место, г. Шумерля – поднялся на 9 позиции и занял 9 место, г. Новочебоксарск – поднялся на 8 пунктов и занял 18 место.

Отрицательную динамику показали следующие муниципалитеты: на 14 пунктов уступил свои позиции Моргаушский округ, занявший 23 место, на 7 пунктов упал Вурнарский округ и занял 21 место рейтинга, на 6 позиций упал Канашский округ и занял 14 место.

«Мы продолжили работу по приобщению жителей Чувашии к движению ГТО, в том числе через развитие спортивной инфраструктуры. Сегодня в муниципалитетах республики созданы 23 площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, в ближайшие 3 года появятся еще 14 площадок.

Напомню, с этого года можно получить налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО. Важно, чтобы в год выполнения испытаний комплекса была пройдена диспансеризация», — отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Повышение интереса населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом является приоритетным направлением Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.