Чувашия улучшила свои позиции по внедрению ГТО

По итогам 4 квартала 2024 года по внедрению комплекса ГТО Чувашская Республика улучшила свои позиции и поднялась с 8-го на 6-е место среди регионов страны, а также удерживает 1 место в Приволжском федеральном округе, демонстрируя стабильный уровень развития комплекса «Готов к труду и обороне» в регионе.

Соответствующий рейтинг регионов России с наиболее эффективной работой по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал федеральный оператор. Рейтинг ГТО сформирован по 9 критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. По всем показателям Чувашская Республика набрала 676 баллов.

За 4 квартал текущего года на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировались 32209 жителей Чувашии. Нормативы на знаки отличия выполнили 35112 человек.

«Достойный результат! Благодарю всех любителей спорта республики за выбор спорта нормой своей жизни!» — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, повышение интереса населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом является приоритетным направлением Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.