В Чувашии вводится упрощенный режим высылки нелегальных мигрантов

На еженедельной планерке Главы Чувашии обсудили механизм работы в связи с изменением в сфере миграционной политики. Согласно Федеральному закону № 260-ФЗ от 08.08.2024, подписанному Президентом Российской Федерации, с 5 февраля в стране вводится новый режим – высылка незаконных мигрантов. Таким образом, помимо уже существующих процедур депортации и административного выдворения, иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания в России, могут быть высланы из страны.

С 5 февраля в системе Министерства внутренних дел начинает работать так называемый реестр контролируемых лиц, куда будут вноситься сведения об иностранцах, находящихся в России нелегально. Все государственные учреждения при оказании услуг должны будут проверять каждого обратившегося иностранного гражданина на наличие сведений о нем в данном реестре. В случае наличия услуги ему не оказываются, а информация о нем передается по номеру 102 или 112, для принятия мер реагирования.

Кроме того, согласно Указу Президента РФ № 1126, все нелегальные мигранты обязаны самостоятельно выехать из России, либо урегулировать свое правовое положение РФ обратившись в подразделение по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике до 1 мая текущего года. В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, требования по выезду не распространяются, а также прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, ремиссии, не разрешении въезда, нежелательности пребывания, сокращения срока временного пребывания.

«Наша задача – ставить заслон незаконной миграции, не допускать, связанных с нею противозаконных деяний и нештатных ситуаций, мешаюших нормальной жизни граждан страны. При этом мы должны соблюсти права тех, кто приезжает к нам официально и соблюдает все законы Российской Федерации», — резюмировал Глава Чувашии Олег Николаев.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.