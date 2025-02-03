Библиотечных дел мастер

3 февраля юбилейный день рождения отмечает Раиса Васильевна Иванова. Вся ее трудовая деятельность, а это около 50 лет, была посвящена библиотечному делу.

Она родилась в д. Баймашкино Красночетайского района в семье рабочего. Окончила Нижнекумашкинскую среднюю школу. Трудовую деятельность начала библиотекарем в поселке Саланчик, поступив на заочное отделение Цивильского культпросветучилища. В период с 1971 по 1991 годы Раиса Васильевна работала в библиотеке горкома КПСС, получив профильное высшее образование. А затем делом всей ее жизни стала библиотека гимназии № 8.



Р.В. Иванова была бессменной хранительницей книжного царства со дня открытия образовательного учреждения, став для тысяч гимназистов проводником в мир художественной литературы. Раиса Васильевна всегда шла в ногу со временем, видела новые требования читателей и быстро на них откликалась. Многолетняя кропотливая работа библиотекаря, безусловно, была не раз замечена на городском, республиканском и российском уровнях. В 2001 году за заслуги в области образования Р.В. Иванову наградили нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».



«Зоркий взгляд воспитателя, пытливый ум читателя, горячее сердце учителя, распахнутая душа собеседника, надежные руки мастера, заботливое внимание хозяйки, располагающее участие коллеги», — такой словесный портрет, создающий полное представление о Р.В. Ивановой когда-то дала на страницах газеты Заслуженный учитель России З.В. Шурыгина.



Раисе Васильевне было всегда тесно в рамках обычной школьной библиотеки. Настолько велико было ее желание сохранить историческую память. Любовь к городу и неравнодушие, врожденное трудолюбие и чрезвычайная ответственность послужили началом краеведческой работы. Десятки исследовательских работ о городе и горожанах, подготовленные ею с гимназистами, получили высокую оценку на конкурсах и фестивалях российского и республиканского уровней. Раисой Васильевной собрана и сегодня находится в открытом доступе богатая электронная база об истории Шумерли. В 2023 году Р.В. Иванова была удостоена звания «Почетный краевед».



Даже будучи на заслуженном отдыхе, библиотекарь с полувековым стажем продолжает вести поисковую работу. В гимназии № 8 она всегда желанный гость и один из главных консультантов в вопросах, касающихся нашей истории. Своими знаниями Раиса Васильевна щедро делится и с учениками других школ в рамках Уроков мужества и часов краеведения, которые проходят в городском музее.



Несколько лет назад Р.В. Иванова вошла в состав городского Совета ветеранов и сразу же стала заметной фигурой в ветеранском движении. Наряду с работой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения она — хранитель летописи деятельности нашей общественной организации. Доброго Вам здоровья на многие лета, уважаемая Раиса Васильевна!

Совет ветеранов г. Шумерли, историко-краеведческий музей.







