Стартовала декларационная кампания по представлению сведений о контролируемых иностранных компаниях

Контролируемая иностранная компания (КИК) — любая иностранная организация, иностранная структура, контролирующим лицом которой является российский резидент — физическое лицо или организация (ст. 25.13 НК РФ).

В случае участия в иностранной компании или структуре необходимо сдавать ежегодно Уведомление о КИК, в том числе если даже иностранная компания не ведет деятельность, не получает прибыль (ведет убыточную деятельность).



Срок подачи уведомления о КИК за 2024 год для организаций — 20.03.2025 г., для физических лиц — 30.04.2025 г. Форма уведомления о КИК и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 19.07.2021 г. № ЕД-7-13/671@.



Физические лица могут подавать уведомления о КИК онлайн в веб-версии «Личного кабинета для ФЛ», где предусмотрена упрощенная форма с предзаполнением отдельных показателей, а также необходимыми подсказками.



Одновременно с уведомлением о КИК за 2024 год необходимо представить:

1) финансовую отчетность за 2023 год или иной переходный период в соответствии с законодательством иностранного государства;

2) аудиторское заключение по КИК;

3) либо документы в соответствии с гл. 25 НК РФ (в случае если КИК является резидентом «офшорных зон»).



За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих документов в установленный срок налагаются штрафы в соответствии с п. 1 ст. 129.6, п. 1.1. ст. 126, п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ.

Более подробная информация о КИК размещена на официальном сайте ФНС России (nalog.gov.ru).



Управление ФНС по Чувашии.