Специалисты рассказали о состоянии озимых в Чувашии

Опасений за урожай пока нет. Об этом сообщили на планёрке в Минсельхозе республики, которую провёл вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

«По данным мониторинга, состояние озимых культур хорошее, после прошедших дождей и оттепели снежный покров на полях уплотнился и составляет от 3 до 24 см, в снежном покрове имеется подвешенная, пористая ледяная корка толщиной 0,1-2 см, глубина промерзания пахотного слоя — от 2 до 15 см», — рассказал руководитель Россельхозцентра по республике Сергей Павлов.

Всего аграрии Чувашии посеяли озимые на площади в 80 тысяч гектаров. Отмечается, что в основном посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии — 94,3 %, а в плохом состоянии — 5,7 %.



Самые «здоровые» растения — у аграриев Ибресинского, Канашского, Козловского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского и Янтиковского округов. Наименьший процент — в Шумерлинском, Вурнарском и Алатырском.

Минсельхоз Чувашии.