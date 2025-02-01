Я знал, что должен вернуться

Херсонское направление в зоне специальной военной операции является одним из ключевых участков боевых действий на юге Украины. Этот регион имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта, поскольку он обеспечивает контроль над важными транспортными артериями, включая выход к Чёрному морю, а также доступ к Крыму. Оборону этого участка держат доблестные морпехи Северного флота, одним из которых и является боец Иван с позывным Флинт.

Иван родился в большой семье в селе Красные Четаи. К труду приучен с детства. В школе он увлекался плаванием и лыжным спортом – это закалило характер. После девятого класса поступил в техникум транспортных и строительных технологий в Чебоксарах, где освоил профессию машиниста башенного крана. После окончания техникума Иван решил пойти на военную службу по контракту.



Военную карьеру начал в 200-й мотострелковой бригаде оператором ПТУР — противотанковых управляемых ракет. В 2021 году перешёл в бригаду морской пехоты, там его и застала специальная военная операция.



В зоне СВО Ивану не раз приходилось попадать под вражеский огонь и, к сожалению, не всегда удавалось оставаться целым. Однажды во время ночного обстрела его задело осколком. Ранение и контузия привели Ивана в медицинские учреждения.



После лечения почти сразу же решил вернуться на СВО. Дома мама переживала и ругала: «Ты что, ненормальный, зачем опять под пули идёшь?» Но он знал, что должен быть со своими пацанами.

Флинт провёл много времени на передовой, где занимался не только огневой поддержкой, но и эвакуацией раненых товарищей.

У нас была машина, специально оборудованная для вывоза «трёхсотых». Однажды мы попали под обстрел «Градами». Прямое попадание такого боеприпаса в машину — и всё. Нам повезло: заднее колесо пробило, машина еле ехала, но наша группа смогла добраться в безопасный район. Это был ад. Я думал, мы не проскочим, — вспоминает боец.

Выполнял и задачи по снабжению: подвозил боеприпасы и провизию тем, кто на передке. Иногда под обстрелами, иногда по ночам. Чувство страха притупляется, ты просто делаешь своё дело, не задумываясь об опасности, — объясняет военнослужащий.

После окончания специальной военной операции Иван планирует заниматься обычными домашними делами:

Выполнял и задачи по снабжению: подвозил боеприпасы и провизию тем, кто на передке. Иногда под обстрелами, иногда по ночам. Чувство страха притупляется, ты просто делаешь своё дело, не задумываясь об опасности, — объясняет военнослужащий. После окончания специальной военной операции Иван планирует заниматься обычными домашними делами: Хочу домой. Посидеть с мелкими, помочь маме по хозяйству… Но пока понимаю, что здесь от меня больше пользы. Самое важное тут, на войне, — держаться вместе. Без своих ты — никто. А здесь мы — одна большая семья, — говорит Флинт.

И. СУХАНОВ, газета «На страже Заполярья».

Фото автора.