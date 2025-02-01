Этнодиктант объединит языки и народы

С 17 по 28 февраля в России состоится VI Всероссийский этнодиктант «Россия – дом народов» на языках народов России. Историко-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится Домом народов России с целью популяризации многоязычия народов нашей страны.

В Чувашской Республике диктант впервые напишут на армянском, русском, татарском, узбекском, чеченском, чувашском, марийском, мордовском языках руководители и представители национально-культурных объединений региона. Участие в этнодиктанте доступное, добровольное, открытое. К масштабной акции может присоединиться любой желающий независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, уровня владения родным языком.



Представители национально-культурных объединений приглашаются 17 февраля в 13 час. в Дом дружбы народов Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. П. Хузангая, д. 20. Телефон: 8(8352) 54-77-90.



Источник: Минкультуры Чувашии.