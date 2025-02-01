Размер единовременной выплаты увеличен

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о повышении единовременной выплаты участникам СВО до 2,1 млн рублей. Теперь размер подъемных для военнослужащих в регионе в совокупности с федеральной выплатой в 400 тысяч рублей составит 2,5 млн рублей.

Выплата полагается всем, кто подпишет контракт на службу в войсках Росгвардии в период с 1 января по 31 марта 2025 г. на срок не менее одного года.



Решение направлено на поддержку жителей Чувашии, участвующих в спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях и на Украине.

Государственная поддержка охватывает и семьи участников специальной операции. Дети военнослужащих ежемесячно получают стипендию в размере двух тысяч рублей, двухразовое горячее питание и возможность бесплатного посещения учреждений дополнительного образования и спорта. Им также предоставляется право на льготное посещение культурных учреждений.



Члены семей военнослужащих имеют приоритетный доступ к медицинским и социальным услугам, включая профессиональную переподготовку и помощь в трудоустройстве.



Источник: Telegram-канал «Правительство Чувашии».