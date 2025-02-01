Комментарий к Посланию Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики председателя Совета Ассоциации «Союз медицинских работников Чувашской Республики», главного врача Республиканской клинической больницы Елены Барсуковой:

Послание Главы республики — это тот документ, по которому все жители Чувашии ориентируются в приоритетах экономической и социальной жизни, оценивают не только то, что было сделано, но и определяют завтрашний день коллектива, в котором они работают, свое личное участие в общем деле.

В этом году Олег Алексеевич Николаев подчеркнул важность сохранения здоровья граждан. И меня, как медицинского работника, руководителя организации, в первую очередь волнует, какая оценка дана нашей отрасли в рамках выполнения региональных мероприятий национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Радует, что модернизация нашей отрасли является приоритетным направлением в работе Правительства республики, благодаря чему медработникам удается не просто участвовать в выполнении задач, поставленных Президентом России, но и добиваться ощутимых результатов. Так, важнейшим направлением работы коллектива Республиканской клинической больницы было сохранение и развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи в экстренной и плановой медицине.

С использованием современного оборудования, полученного в рамках нацпроекта, ежегодно только в Региональном сосудистом центре проводится более 1200 высокотехнологичных операций, с 2019 года проведено более 7000 чрескожных коронарных вмешательств. За этими цифрами — спасённые жизни пациентов. Ежегодно после полученного лечения около 3,5 тысяч пациентов возвращаются не только к жизни, но к самостоятельному обслуживанию и даже к возможности трудиться. Также ежегодно наши врачи выполняют более 2 тысяч высокотехнологичных вмешательств по 13 профилям, как по хирургии, так и по терапии. Ежегодно хирурги осуществляют более 9000 операций, при этом растёт доля малоинвазивных вмешательств, что позволяет свести к минимуму операционные травмы, обеспечивает точность, безопасность и высокое качество лечения. Внедряются новые виды хирургических, в том числе высокотехнологичных операций. В 2025 году эта работа будет продолжена. Так, планируется внедрить новый вид высокотехнологичной помощи по профилю «оториноларингология».

В рамках мероприятий проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении в РКБ активно применяются различные цифровые сервисы, интегрированные с электронной медицинской картой пациента, налажено цифровое архивирование рентгеновских, инструментально-диагностических исследований. Например, сегодня в единую государственную информационную систему здравоохранения выгружается 36 видов электронных медицинских документов, а еще в 2022 году их было только 5 видов. Повысить доступность и качество медицинской помощи помогает телемедицина: с 2019 года наши врачи провели более 45 тысяч региональных консультаций и более 4 тысяч — с федеральными центрами. Большое внимание в Республиканской клинической больнице уделяется и другим ключевым направлениям Национального проекта «Здравоохранение». Так, в рамках проекта по обеспечению квалифицированными кадрами за 6 лет в больницу трудоустроились 38 молодых врачей, которые проходят более быструю адаптацию в больнице благодаря внедрённой системе наставничества.

Дальнейшая модернизация российского и республиканского здравоохранения будет осуществляться в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинские специалисты Республиканской клинической больницы продолжают эффективно трудиться по ряду его главных направлений. Одно из них – борьба с сахарным диабетом. Так, с 2024 года на базе отделения эндокринологии организована школа для пациентов с сахарным диабетом. В прошлом году лекции врачей прослушали 378 пациентов. В 2025 году работа над ведущими направлениями нового нацпроекта будет продолжена.

Важным вопросом, который волнует не только наш коллектив, но и медработников и пациентов всей республики, является вопрос строительства нового многофункционального комплекса Республиканской клинической больницы. Выполнение поддерживаемого Главой республики амбициозного проекта позволит почти в 10 раз увеличить рабочие площади, а также в несколько раз коечный фонд и количество операционных, внедрить новые виды оказываемой специализированной помощи, развить реабилитацию и профилактику множества заболеваний.

Подчеркну также, что реализация задач, поставленных Главой республики в Послании перед медицинскими работниками, невозможна без нашей профессиональной и человеческой ответственности, без желания искреннего служения своему делу. А такой потенциал, я уверена, в отрасли накоплен, и мы приложим все усилия для улучшения жизни и здоровья населения Чувашской Республики.