Акция ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошла в Чувашской Республике

В преддверии памятной даты международная просветительская лекция и кинопоказ ко Дню воинской славы объединили Чувашию, Ульяновскую, Оренбургскую и Волгоградскую области и Республику Таджикистан. Мероприятие прошло в рамках трека Знание.Герои Российского общества «Знание».

Дискуссии с экспертами о значении и роли Сталинградской битвы в переломе хода Великой Отечественной войны прошли для 130 студентов и школьников регионов-участников.

Перед слушателями выступили лекторы Российского общества «Знание» — директор Чувашского государственного института гуманитарных наук, заместитель председателя регионального отделения Военно-исторического общества, доктор филологических наук Юрий Исаев, ректор Ульяновского государственного педагогического университета, председатель регионального отделения Общества «Знание» и Военно-исторического общества, кандидат технических наук Игорь Петрищев, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Оренбургской области, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Сергей Любичанковский.

«Хочу вспомнить слова одного из политических деятелей о том, что слова «умираю, но не сдаюсь» были написаны только на русском языке. Именно эти слова выражают все мужество, стойкость духа и честь советского и российского солдата. Ведь солдаты нашей армии имеют множество национальностей, но все они объединены верой своей Родине и ее народу», — сказал Юрий Исаев.

Об оккупационном режиме немецко-фашистских войск в Сталинграде (1942-43 гг.) и подвиге гражданского населения города и области рассказал лектор Российского общества «Знание», подполковник ФСБ в запасе, член Совета ветеранов органов безопасности Волгоградской области Павел Чебаненко. В своём выступлении он подробно осветил суть оккупационной политики, которую нацисты проводили в Сталинградской области в 1942 году.

«Целью оккупационного режима было прямое разграбление населения и обеспечение нужд вермахта. Однако, несмотря на массовые и жестокие репрессии, жители открыто сопротивлялись проводимым немцами мероприятиям. Они укрывали от репрессий коммунистов и комсомольцев, евреев, работали на советскую разведку, совершали диверсии и акты террора», — поделился Павел Чебаненко.

Кроме того, он рассказал о тяжёлых условиях жизни горожан в период оккупации, их сопротивлении фашистскому режиму, проявленном героизме, а также об идеологической пропаганде, которую оккупанты вели среди населения.

О роли граждан Советского Таджикистана в Сталинградской битве с участниками рассказала учитель истории и обществознания Российско-таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина» Угилхон Хамидова.

В завершении мероприятия участники посмотрели и обсудили со своими экспертами документальный фильм «Волчанский Сталинград».

Серия лекториев и встреч, посвященных Сталинградской битве, ее хронологии и героям, организованная Обществом «Знание», пройдет во всех 89 регионах России. Кроме того, главная просветительская организация России разработала мастер-лекцию, посвященную Сталинградской битве.

Акция проходит при поддержке Министерства образования Чувашской Республики, регионального отделения Российского военно-исторического общества в рамках федерального проекта «Без срока давности».