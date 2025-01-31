31 января текущего года Глава Чувашской Республики Олег Николаев огласил Послание Госсовету Чувашии

В своем выступлении он акцентировал внимание на реализации национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, направленного на повышение качества жизни российских семей с детьми и поддержку рождаемости в стране. Осуществление национального проекта «Семья» началось 1 января 2025 года и продолжится до 2030 года.

«Главная задача национального проекта «Семья» - переломить сложившиеся демографические тенденции, обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей, основные направления - охрана материнства и детства, укрепление репродуктивного здоровья, повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и детям. В Чувашии 1 января 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2024 года № 789, которым утвержден Порядок и условия реализации мероприятий по обеспечению бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в 2025—2027 годах. Согласно документу, возможность бесплатного прохождения подготовительного этапа предоставляется лицам с установленным диагнозом «Бесплодие». Подготовительный этап ЭКО проводится Президентским перинатальным центром. Условиями реализации мероприятия являются наличие у пациента гражданства Российской Федерации, регистрации по месту жительства на территории Чувашской Республики, полиса обязательного медицинского страхования, письменного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Для улучшения акушерско-гинекологической помощи на базе районных и городских медицинских организаций планируется открытие новых женских консультаций в Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Ядринском муниципальных округах Чувашской Республики. Кроме того, в женских консультациях республики организуется деятельность кабинетов медико-социальной помощи с целью реализации медико-социальных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья женщин, их медико-социальную защиту, поддержку, профилактику и снижение заболеваемости, формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни.

Наша общая задача – возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей. Президентский перинатальный центр является учреждением третьего клинического уровня, где решается целый комплекс вопросов, начиная с планирования семьи и желания иметь здорового ребенка до выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. Профессионализм медицинских кадров, передовые перинатальные технологии, оснащение центра высокотехнологичным оборудованием – все это направлено на улучшение демографической ситуации», — отмечает главный врач БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии Евгений Дубнер.