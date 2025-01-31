Турнир памяти Алексея Бардина выявил победителей

25 января состоялось особенное мероприятие — открытый турнир по футзалу среди детских команд 2015—2016 гг. р., посвященный памяти кавалера ордена Мужества Алексея Бардина. Юные спортсмены из образовательных учреждений округа показали захватывающую игру, продемонстрировали спортивный дух и волю к победе.

Турнир стал данью памяти нашему земляку, Алексею Бардину, который героически погиб, выполняя задачи СВО. Алексей был настоящим патриотом, отважным воином и добрым, отзывчивым человеком. Он всегда будет примером мужества и самоотверженности для молодого поколения.



На торжественном открытии турнира присутствовали заместитель главы Шумерлинского муниципального округа по социальным вопросам Александра Лобочкова, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин, гвардии подполковник Александр Авраменко, и.о. заместителя командира дивизии по воздушно-десантной подготовке — начальник воздушно-десантной службы дивизии 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также мама и брат Алексея — Любовь и Николай Оленины.



Турнир был открыт с напутственными словами о значимости мужества и патриотизма, которые олицетворял Алексей.



Яркими моментами церемонии открытия стали выступления танцевального коллектива «Птица Феникс» и кадетских классов средней школы № 6.



В течение турнира юные футболисты показали зрелищную и напряженную борьбу, продемонстрировав мастерство и командный дух. Вскоре были подведены итоги. 1-го места удостоилась команда гимназии № 8, 2-го места — школы № 3, 3-го — школы № 6.

Лучшим игроком стал Илья Савушкин, лучшим нападающим — Павел Петров, лучшим вратарем — Тимофей Морозов, лучшим защитником — Глеб Колчин.



Своим выступлением участников порадовало отделение спортивной аэробики спортшколы «Олимп».

Источник: тг-канал Шумерлинского МО.