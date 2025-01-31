Размер маткапитала увеличится

Хорошая новость для семей с детьми. С 1 февраля увеличится размер материнского капитала.

Сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Если семья уже получала маткапитал на первенца, то при рождении второго малыша доплата составит 222 тысячи рублей.

Полная сумма маткапитала в 912 тысяч рублей положена тем семьям, которые не получали поддержку при рождении первого ребенка.



К слову, материнский капитал входит в меры поддержки нацпроекта «Семья». Благодаря ему родители получают комплексную помощь.



Минтруд Чувашии.