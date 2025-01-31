При подготовке Послания Главы Чувашии Госсовету использовалась аналитика ЦУР

Линия развития региона на ближайшее время обозначена в программном документе, озвученном 31 января в стенах Театра Оперы и балета. В Послании Глава Чувашии озвучил ключевые итоги работы управленческой команды республики и муниципалитетов и наметил задачи на будущее.

Послание Олега Николаева стало важным событием не только для членов регионального парламента, для всех жителей Чувашии – ведь лейтмотивом выступления оказались их приоритеты и насущные проблемы. Руководитель республики затронул темы доступности качественной медицины, строительства новых школ и учреждений культуры, инициативного бюджетирования, развития сельского хозяйства и другие волнующие людей вопросы.

Отметим, в процессе подготовке документа учитывали и мнение интернет-пользователей. ЦУР республики тщательно проанализировал сообщения жителей, и аналитика не осталась без внимания. Олег Николаев не только учел эти предложения, но и процитировал в речи сообщение одного из граждан – о привлечении к ответственности глав округов за неосвоение бюджетных средств.

чувашинформ.рф