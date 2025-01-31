Невостребованная земля перейдет государству



С 1 января 2025 года невостребованные земельные доли стали муниципальной собственностью

Невостребованная доля — это фактически бывшая колхозная земля, перешедшая в собственность гражданам, но права на которую до сих не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.



«Сейчас органам местного самоуправления не придется обращаться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, которые являются невостребованными. Всё будет гораздо проще и быстрее. Это позволит вовлечь в сельхозоборот заброшенные земельные участки, которые не нужны своим владельцам. Земля, которая годами простаивала, может приносить доход», — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.



Государственная регистрация права муниципальной собственности на невостребованную земельную долю будет осуществляться на основании заявления с представлением списка невостребованных земельных долей, утвержденного решением общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Минэкономразвития Чувашии, администрации муниципальных округов на территории республики зарегистрировали в муниципальную собственность земельные доли общей площадью 204,4 тыс. га, из них 83 % земель оформлены по судебным решениям.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.