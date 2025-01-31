Правительство Чувашии дополнительно выделило из резервного фонда 134,3 млн рублей на капитальный ремонт 35 объектов первичного звена здравоохранения: поликлиник, врачебных амбулаторий, офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики подписал Олег Николаев.



Всего в текущем году в республике предусмотрен капитальный ремонт 51 объекта здравоохранения в Аликовском, Красноармейском, Моргаушском, Янтиковском, Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Шумерлинском, Батыревском, Вурнарском, Красночетайском, Цивильском, Алатырском, Ибресинском, Комсомольском округах, Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше.



Источник: тг-канал «Правительство Чувашии».

В 2025 году в Шумерлинском округе запланирован капитальный ремонт здания городской поликлиники по ул. О. Кошевого на сумму 150 581 849 рублей и помещений врачебной амбулатории в селе Ходары на сумму 14 533 280 рублей.

Ремонт будет произведен за счет средств федерального и регионального бюджетов.



Проесс-служба ШММЦ.