Наши лыжники выступили успешно

В минувшую субботу, 25 января, наши спортсмены приняли участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Зима-2025» в с. Красные Четаи. Лыжники Шумерлинского муниципального округа продемонстрировали отличную технику конькового хода и добились высоких результатов.

Победителями и призерами соревнований стали: Ксения Лескина (2 место среди участников 2010—2011 г.р., 3 км), Николай Чангайкин (3 место, 40-49 лет, 15 км), Лев Ануфриев (2 место, 50-54 года, 15 км), Алексей Лескин (1 место, 65-69 лет, 15 км).

Поздравляем наших лыжников с заслуженными наградами! Желаем новых побед и спортивных достижений.



Источник: тг-канал Шумерлинского МО.