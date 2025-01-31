Изменения законодательной базы для муниципалитетов обсудили в Казани

29-30 января в Казани проводился региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Он стал продолжением масштабного муниципального диалога ВАРМСУ. Темой обсуждения муниципалов в Татарстане стала «Комфортная среда для жизни».

В Казань съехались главы муниципалитетов со всей России, представители федеральных и региональных органов власти, архитекторы, проектировщики, градостроители и эксперты в сфере урбанистики и территориального развития.

Среди них и глава Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Сергей Галкин. Вместе с коллегами из других регионов страны он ознакомился с ключевыми объектами, построенными и благоустроенными в Казани. Одной из точек посещения стал Дворец культуры им. С.Саид — Галиева, отреставрированный к 100-летию со дня образования ТАССР.

«Во второй региональный день форума «Малая Родина — сила России», принял участие в пленарном заседании «Комфортная и безопасная среда для жизни: одна из семи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года». Ключевой задачей регионального дня стала выработка предложений, которые будут обсуждены на основном дне форума в Москве в апреле 2025 года с участием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» — поделился он впечатлениями в своих соцсетях.

Приветствуя участников сессии, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров рассказал об итогах этой работы в регионах Приволжского федерального округа. Так, по его словам, с 2019 по 2024 год было благоустроено более 6000 общественных территорий и 10000 дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тысяч — в регионах ПФО», — подчеркнул Игорь Комаров.

В свою очередь заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что региональные дни форума пройдут в 16 регионах.

«Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», — заявил Евгений Грачев.

Коллегу поддержала и член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Она отметила, Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран неслучайно. Практически любой муниципалитет – это успешная практика.

«Например, в Менделеевске создали комплексную систему обучения: здесь растят специалистов, начиная с детского сада, и благодаря профильным классам и системному подходу к вопросу практически отсутствует проблема дефицита кадров. В Набережных Челнах за небольшое время кардинально поменяли городскую среду моногорода. В самой столице уделяют большое внимание благоустройству прилегающих территорий к объектам здравоохранения. Казанский парк «Малое Чайковое озеро» стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. А в целом в Республике благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов. На все эти практики могут опираться в других регионах страны», — поделилась Сопредседатель ВАРМСУ.

Напомним, первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» прошел 15-16 января 2024 г. в Москве. Он проводился по поручению Президента России Владимира Путина и с его личным участием, а также собрал на своей площадке 7,5 тыс. представителей муниципалитетов со всей страны. Организатор форума — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.