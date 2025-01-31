За неоднократную продажу несовершеннолетним табачных и никотиновых изделий введена уголовная ответственность

Курение табачной и никотинсодержащей продукции ухудшает здоровье населения страны, в том числе и несовершеннолетних детей.

В связи с этим в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступившие в силу с 8 января 2025 года, которые направлены на усиление мер защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, а также последствий её потребления.



Уголовный кодекс Российской Федерации более трёх лет назад был дополнен статьёй 151.1, которой законодатель установил уголовную ответственность за повторную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.



Однако уголовная ответственность по аналогии с алкоголем за повторную продажу несовершеннолетним табачных товаров в действующем законодательстве ранее отсутствовала.

Согласно внесенным изменениям в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним не только алкогольной, но и табачной продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.



Совершение этих преступлений повлечет за собой наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иных доходов осуждённого за период от трёх до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до года с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовные дела по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации будут рассматриваться районными судами.



Пресс-служба Шумерлинского районного суда Чувашской Республики.