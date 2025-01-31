28 января на учебно-методическом сборе, посвящённом итогам работы в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Чувашской Республике за 2024 год, Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность участия простых граждан в борьбе с огненными бедствиями. Он отметил, что наряду с профессиональными пожарными, в эту борьбу всё чаще вступают добровольцы, чья задача заключается в том, чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и тем самым выиграть драгоценное время.

Одним из ярких примеров такой команды является ДПК «Ходары» из Шумерлинского муниципального округа. Она начала свою деятельность 5 декабря 2013 года, взяв под своё крыло пять сельских поселений общей численностью свыше трёх тысяч человек.



Идейным вдохновителем и руководителем команды является настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары отец Алексей. При поддержке ВДПО Чувашской Республики, администрации Шумерлинского округа, а также за счет собственных средств отца Алексея Александром Шлифановым, вступившим в ряды добровольной пожарной команды, был произведен ремонт помещения под депо и переданного им на тот момент неисправного пожарного автомобиля. В настоящее время в арсенале ДПК в идеальном состоянии имеются две пожарные автоцистерны, снаряжение, «боевка». Команда выезжает на пожары как в зоне своего прикрытия, так и в соседние муниципалитеты.



ДПК «Ходары» ежегодно принимает активное участие в смотрах-конкурсах на звание «Лучшее подразделение ДПО Чувашской Республики» и является бессменным лидером. В 2018 году они представляли ПФО в межрегиональных соревнованиях «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального федерального округа — 2018». В первенстве приняли участие 19 команд, где наша команда заняла 7-е место, а Александр Шлифанов — 2 место.



В 2021 году Александр Шлифанов, являющийся членом Всероссийского добровольного пожарного общества с 2013 года, стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучший добровольный пожарный».



За заслуги в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций ему объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики. В копилке его наград также Почетная грамота Чувашской Республики, медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела», памятные медали, грамоты и благодарности общественных организаций.



Супруга Александра Шлифанова, Татьяна, проводит широкую профилактическую работу. В 2024 году она заняла третье место среди добровольных пожарных России и получила благодарность Главы Чувашской Республики за значительный вклад в развитие и улучшение службы спасения региона.



Итоги 2024 года для команды «Ходары» оказались не менее успешными, чем достижения предыдущих лет. Чествование победителей конкурсов добровольцев, работающих по направлениям деятельности МЧС России, состоялось во ВНИИ ГОЧС. За вклад в развитие добровольчества и в честь Года семьи памятным подарком и почетными грамотами МЧС России была награждена семья Шлифановых. За второе место в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный России 2024 года» Почетной грамотой министра МЧС России и вымпелом награжден руководитель и духовный наставник добровольной пожарной команды Алексей Чумерин.



ГКЧС Чувашии.