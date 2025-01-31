Подведены итоги конкурсного отбора заявок на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек в 2025 году. Отрадно, что в число победителей конкурса вошла межпоселенческая библиотека Шумерлинского муниципального округа. В Шумерле появится библиотека нового поколения, в стенах которой каждый посетитель найдет что-то интересное для себя, будь то ребенок и его родители, подростки и молодежь, люди старшего возраста. Попробуем удивить шумерлинцев!

Основная концептуальная идея связана с творческим началом каждого человека в отдельности. Она заключается в преобразовании традиционной библиотеки в библиотеку вне времени и пространства и объединяет три основных составляющих развития человечества: прошлое, настоящее и будущее. Вся социокультурная деятельность обновленной библиотеки в той или иной степени будет связана с продвижением книги, с одной стороны, и развитием творческого потенциала всех категорий пользователей, с другой.



В оформлении библиотеки будут использованы элементы идентичности. Образ города, исторические объекты и ключевые виды будут оформлены в стиле граффити. Образ и дизайн библиотеки связан с ассоциативным полем смыслов, объединяющих дорогу, романтику странствий, интересные встречи в пути, задушевные разговоры, уютные станции. Шумерля — город индустриальный, и его развитие напрямую зависит от дорог. А сколько прекрасных книг, где дорога — важнейшая часть сюжета! Ведь дорога — это про скорость, динамику, про особенный темп жизни, который помогает задавать и развивать современные культурные тренды.



Фасад здания библиотеки будет встречать посетителей изображением (мурал) паровоза, который является символом зарождения города Шумерли.



В целом новая библиотека станет пространством свободного общения, самореализации, местом равного доступа всех социальных и демографических групп к информации и знаниям, образованию и творчеству, открытой площадкой для общественных акций и социального диалога.

И. Дерябина, ведущий методист ЦСБА Шумерлинского МО.