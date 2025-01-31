В Чувашии готовятся к запуску программы «Время СВОих»

О ходе организации региональной программы для участников и ветеранов СВО «Время СВОих» доложили Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Обучение будет проводиться на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В начале 2024 года в России по поручению Президента страны Владимира Путина для участников СВО стартовала программа подготовки управленческих кадров «Время героев». Глава Чувашии поручил запустить аналогичную программу в 2025 году.



«На самом деле мы сами в этом направлении двигались. Поручение Президента нас только подтолкнуло реализовать эту задачу быстрее. Мы видели желание участников специальной военной операции участвовать в жизни региона. Минтруда подбирало нужные профессии и обеспечивало необходимую переподготовку ребят, вернувшихся с зоны СВО. Они трудятся в разных сферах, в том числе в образовании. Но работа в органах государственного и муниципального управления имеет свою специфику. Поэтому разработали данную региональную программу», — подчеркнул Олег Николаев.



Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти конкурс — заполнить анкету, написать небольшое эссе и пройти дистанционное тестирование. 30-70 человек, показавших наивысшие результаты, будут зачислены на курс.



В конкурсе могут участвовать не только экс-участники СВО, но и действующие военнослужащие. Успешно выдержавшие конкурсные испытания будут зачислены в резерв следующих учебных потоков. По окончанию учебы выдается диплом о переподготовке, организуется стажировка. Планируется, что к концу 2025 года не менее 20 %, а к концу 2026 — не менее 80 % от количества участников будут назначены на должности в органы исполнительной власти или местного самоуправления, в системе патриотического воспитания и работы с молодежью, в корпоративной сфере или же выборные должности в представительных органах.



В оргкомитет и общественный совет проекта войдут опытные управленцы, лидеры общественного мнения, заслуженные деятели культуры, науки, искусства. Корпус наставников формируется из первых лиц регионального уровня управления, депутатов, руководителей крупных предприятий, общественных организаций.



По словам Главы Чувашии, члены Правительства, власти муниципалитетов охотно изъявляют желание участвовать в программе, чтобы стать проводником практических знаний, подходов к реализации задач по управлению территорией, отраслью, предприятиями, тем самым решая важнейшие задачи развития страны.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.