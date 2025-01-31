Военные корреспонденты Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны

Василий Герасимович Гусев — постоянный общественный корреспондент шумерлинской газеты «Вперёд» с 1953 года. Около 6 лет возглавлял на общественных началах внештатный отдел экономики и промышленности.

Участник войны, дважды был в плену, оба раза бежал. С 1942 по 1944 годы сражался в партизанской бригаде. За проявленную в боях храбрость награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «Партизану Отечественной войны 1 степени», «За победу над Германией», нагрудным памятным значком «Партизан Белоруссии».



После расформирования партизанской бригады, где воевал, был направлен инспектором школ и начальником отдела школ рабочей и сельской молодежи Белорусской ССР, затем — назначен директором Порецкого педтехникума. В Шумерлю приехал в 1952 году, в первые годы работал учителем в школе № 1, затем в филиале лесотехнического техникума. В 1960 году был назначен его директором.



Василий Герасимович долго работал над рукописью «Об опыте использования истории чуваш в преподавании истории СССР». За это В.Г. Гусев получил грамоту Министерства просвещения Чувашской АССР.



Из архива редакции.