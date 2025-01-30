Жителей Чувашии приглашают пройти регистрацию на «Лыжню России-2025»

До 6 февраля на портале «Госуслуги» желающие могут подать заявки на участие во всероссийской лыжной гонке, которая пройдет 8 февраля, сообщает Минспорта Чувашии. В этом году «Лыжня России» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Чувашии центральные старты примет биатлонно-лыжный комплекс республиканского Центра зимних видов спорта. На старт выйдут жители каждого муниципалитета Чувашии. Чуть раньше, 7 февраля, на базе Спортивной школы им. А.И. Тихонова пройдет «забег сильнейших» среди профессиональных спортсменов. Расписание стартов по ссылке (https://sport.cap.ru/news/2025/01/23/lizhnya-rossii-2025-ut).