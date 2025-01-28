Чувашское козье молоко начнут поставлять в Китай

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Деревенский дворик» зарегистрировал свой товарный знак для продвижения продукта на китайском рынке.

СПССК «Деревенский дворик» с 2020 году выпускает коровье и козье молоко в стеклянных бутылках. Производство находится в деревне Пикшик Чебоксарского района. Покупают продукцию 27 регионов страны, ближнее зарубежье, теперь в планах – дойти до Поднебесной.

Соглашение о намерениях между СПССК «Деревенский дворик» и Хэйлунцзянской компанией по импорту и экспорту было заключено в 2023 году на FHC China в Шанхае. Сумма контракта около 200 млн рублей.

Помощь в продвижении продукции СПССК «Деревенский дворик» на зарубежные рынки оказал региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», действовавших в России в 2019—2024 гг. С 2025 года господдержка экспортерам будет реализована в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Минэкономразвития Чувашии.