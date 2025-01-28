Объявлен конкурс эскизов памятника героям СВО

К участию приглашаются жители Чувашии и всей России – как профессионалы, так и любители. Это могут быть бойцы спецоперации, члены их семей или просто неравнодушные люди. Всероссийский конкурс эскизов памятника объявлен фондом «Защитники Отечества» и Московским финансово-юридическим университетом.

По замыслу организаторов конкурса монумент может представлять собой комплекс из фигур бойца и членов его семьи. В основе композиции – образ крыльев ангела, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний.

Отметим, индивидуальные или групповые работы принимаются до 28 февраля по ссылке https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/.

Источник: cheb.mk.ru