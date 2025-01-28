«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в области искусственного интеллекта

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» компания «Лаборатория Касперского» разработала специальные обучающие материалы и тренажеры. С 13 января по 2 февраля 2025 года чувашские школьники смогут ознакомиться с азами безопасного применения нейросетей и узнать, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов, доступных на сайте урокцифры.рф. Сюжет урока включает различные ситуации, где безопасности героев в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.

Школьники 1-4 классов научатся создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники освоят работу с ИИ-ботами. Благодаря этому проекту у учеников развиваются навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

«Из года в год мы выбираем для «Урока цифры» наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект». К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы. Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее», — рассказывает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Кибербезопасность и искусственный интеллект – это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект «Урок цифры» помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», – подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Проект «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» – это важный шаг в обучении наших школьников основам кибербезопасности в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Предоставляя детям знания и навыки, необходимые для защиты в цифровом пространстве, мы помогаем им уверенно шагать в будущее, обеспечивая безопасность и конкурентоспособность на глобальном уровне», – отмечает руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

«Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» – это важный шаг в направлении повышения цифровой грамотности школьников. Благодаря этому проекту дети смогут не только освоить основы кибербезопасности, но и развить критическое мышление, креативность и умение работать с передовыми технологиями. Это инвестиции в будущее, которые помогут воспитать поколение, способное противостоять вызовам цифрового мира и создавать безопасное и устойчивое будущее для всех.



Материалы урока можете найти на сайте https://урокцифры.рф/.

Минцифры Чувашии.